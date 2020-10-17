Риск смерти от COVID-19 повышается в шесть раз при заболевании гриппом

Заболевание гриппом о коронавирусом увеличивает риск летального исхода примерно в шесть раз. Такой вывод сделали ученые из Ливерпульского университета.

Исследование было опубликовано на bioRxiv. Так, специалисты разделили мышей на две группы. Одну заражали коронавирусом, а вторую – гриппом и COVID-19.

Оказалось, что заболевание у мышей из второй группы протекает тяжелее, а их смертность превышала аналогичный показатель в первой группе в шесть раз.

В результате ученые сделали вывод о том, что несколько патогенов в человеческом организме начинают конкурировать, что усиливает их негативное влияние.

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