В Петербурге накрыли 16 незаконных елочных базаров

Шестнадцать земельных участков в Северной столице удалось освободить от незаконных елочных базаров после проведения рейдов.

Как сообщает комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, размещаемые с 20 по 31 декабря елочные базары в городе должны быть включены в схему размещения торговых объектов. В противном случае, – точка закрывается, а продаваемые деревья – изымаются.

Таким образом, оказались закрытыми 16 точек на улицах Щербакова, Замшина, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской улицах, на проспектах Космонавтов и Большевиков, а также три елочных базара на Будапештской улице.

Нарушителей привлекут к административной ответственности за самовольное размещение елок и других объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет.