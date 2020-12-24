Политолог Александр Конфисахор: качество образования у нас рухнуло

Качество нынешнего образования доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор охарактеризовал достаточно ёмко, приведя при этом пример из собственной практики.

«Качество образования у нас, извините меня, рухнуло», — резюмировал Конфисахор.

Педагог, по его словам, провел со своими студентами эксперимент, в рамках которого попытался выдержать «драйв» классических лекций, но понял, что дистанционные занятия — это «совершенно не то». Эксперт считает, что учить таким образом той же психологии невозможно.

«Санкт-Петербургская (Ленинградская) школа клинической психологии, открою вам страшную тайну, запрещала готовиться к экзаменам по учебникам. Потому что психологию можно познать, только общаясь с преподавателем напрямую. Это должна быть аура», — вспоминает Конфисахор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что родители петербургских школьников просят комитет по образованию создать в своем сообществе в соцсетях отдельную тему для обсуждения проблем, касающихся работы городского портала дистанционного обучения. А таких накопилось немало.