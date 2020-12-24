Отправь новогодний привет родным и близким: совместная акция НАШЕго Радио-Санкт-Петербург и Почты России

С 24 декабря в десяти отделениях Почты России в Санкт-Петербурге будут установлены специальные стойки с бесплатными открытками. Нужно просто выбрать понравившуюся, подписать ее, указать адрес и опустить в почтовый ящик. Марку клеить не нужно. Почта России бережно доставит все открытки в любую точку России.

В нашей жизни всегда должно оставаться место для чуда, особенно в новогодние праздники. Что может быть чудеснее, чем открыть почтовый ящик и достать оттуда открытку, подписанную рукой дорогого вам человека? Ведь это намного приятней, чем открыть мессенджер и прочитать сообщение на экране мобильного устройства. А получить открытку, в которой объединены красивейший город на Земле, новогоднее настроение и любимая радиостанция, просто бесценно.

НАШЕ Радио и Почта России решили напомнить, что старая добрая открытка — это отличный способ передать тепло и любовь через расстояния и закрытые границы.

Мы продолжили идею объединения главных символов Петербурга с логотипом-приемником НАШЕго Радио – радиостанции, ставшей неотъемлемой частью культурной жизни Петербурга, не забыв о праздничном настроении. В открытках использованы работы петербургских фотографов Ивана Смелова и Руслана Шумакова. Открытки можно взять и бесплатно отправить по России в отделениях Почты России в Санкт-Петербурге по адресам:

• 196158, Московское шоссе, дом 10 А • 197374, ул. Школьная, д. 108, литера А • 197350, ул. Долгоозерная, дом 16 А к.2 • 193312, пр. Солидарности, дом 11 В к.1 • 192174, ул. Седова, дом 91 А к.1 • 195257, пр-кт Гражданский, д. 92, литера А, корп. 1 • 192242, ул. Будапештская, д. 11 В • 198207, пр-кт Ленинский, д. 115, литера Б • 191023, Апраксин пер., дом 17 А • 190121, ул. Декабристов, дом 62 А/64

Чтобы отправить открытку по миру, достаточно докупить 1 марку в любом удобном отделении Почты России.