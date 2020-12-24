Жителям Петербурга разрешили отказываться от радиоточки дистанционно

Жителям Петербурга разрешили отказываться от радиоточки дистанционно
Дополнительную интересующую информацию можно узнать по телефону (812) 318-06-10. Фото: pixabay

«Российский сети вещания и оповещения» (РСВО) разрешили петербуржцам на время пандемии удаленно оставлять заявки на отключение ненужной радиоточки.

Ранее эта опция была доступна только во время личного посещения офиса РСВО на Варшавской улице, 118. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в учреждении решили на время изменить правила. Прием граждан приостанавливают на период с 24 декабря 2020 года до 31 января 2021-го.

В это время можно отправить заявку на отключение от радио по почте (196240, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 118), или электронным письмом на адрес info@spb.rsvo.ru. Также услуга доступна по факсу: (812) 318-16-43. Пресс-служба компании уведомляет, что о возобновлении личного приема сообщат дополнительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, могут ли гражданам отказать в праве прикрепления к поликлинике не по месту регистрации.

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