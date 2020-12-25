В Ленобласти 25 декабря ожидается снег с дождём

В пятницу, 25 декабря, в Ленинградской области ожидается пасмурная погода.

Ночью ожидается мокрый снег, утром и днем мокрый снег и дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе ночью ветер будет северо-восточный со скоростью 5-6 метров в секунду. Днем ожидается юго-восточный, северо-восточный, скорость его порывов будет достигать 5-6 метров в секунду. Столбики термометров покажут 0 до -2 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.