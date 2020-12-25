В Петербурге ожидаются снег и гололедица

В Петербурге ожидаются снег и гололедица
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В пятницу, 25 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться северной периферией активного циклона.

В начале дня ожидается мокрый снег. Местами на дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует быть внимательнее за рулем.

Температурный фон в течение для будет постепенно понижаться.

Температура воздуха на уровне -1…+1 градуса, к вечеру похолодает до -2…-4°. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера на Санкт-Петербург обрушился снежный циклон «Грета». Несмотря на плюсовую температуру, в городе весь день шел снег.

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