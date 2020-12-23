Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде

В среду, 23 декабря, в Петербурге ожидается сильный снегопад.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в Северной столице местами ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Петербуржцев просят быть внимательнее и осторожнее.

По прогнозу синоптиков, столбики термометров покажут -1…+1 градус, в Ленобласти ожидается -3…+2 градуса. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей России будет ожидать умеренная зима. Местами могут быть резкие похолодания на 1 градус выше климатической нормы.