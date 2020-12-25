Беглов заявил о скором начале строительства магистрали «Москва – Санкт-Петербург»

Это будет первая высокоскоростная магистраль в России. Фото: https://pixabay.com

Это будет первая высокоскоростная магистраль в России. Фото: https://pixabay.com

В Северной столице стартовали подготовительные работы по строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Об заявил губернатор города Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

«Практически мы уже начали работу. Договорились с РЖД, что начнем с двух регионов — Москвы и Санкт-Петербурга. Прежде всего, нужно определиться с вокзалами, куда будут приходить эти поезда», – заявил парламентарий.

Отмечается, что будет произведен большой комплекс работ, а также при проектировки учтут мнение горожан.

Напомним, что магистраль сократит время в пути до Москвы до 1,5-2 часов. Сама трасса будет проходить через Великий Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга согласовали с РЖД трассировку ВСМ Санкт-Петербург — Москва.