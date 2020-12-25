Во «Внуково» самолет выкатился за пределы полосы

В московском аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. На борту самолет находилось 109 человек.

По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет.

«Самолет сообщением Нерюнгри-Москва при посадке в аэропорту «Внуково» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров», — сообщили источник РИА «Новости».

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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