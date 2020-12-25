Во «Внуково» самолет выкатился за пределы полосы

Во &#171;Внуково&#187; самолет выкатился за пределы полосы
Самолет выкатился за пределы полосы. Фото: Pixabay

В московском аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. На борту самолет находилось 109 человек.

По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет.

«Самолет сообщением Нерюнгри-Москва при посадке в аэропорту «Внуково» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров», — сообщили источник РИА «Новости».

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург». С просьбой помочь отыскать драгоценность к стражам порядка обратился пассажир самолета. Вскоре правоохранители выявили подозреваемого: им оказался 31-летний житель Всеволожского района Ленобласти.

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