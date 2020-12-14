В Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург»

Транспортные полицейские Северной столицы раскрыли кражу коллекционной золотой монеты, совершенную на борту самолета, следующего из Симферополя в Петербург.

С просьбой помочь отыскать драгоценность к стражам порядка обратился пассажир самолета. Он объяснил, что потерял сумку, в которой находились его личные вещи и, в том числе, ценный предмет. Вскоре правоохранители выявили подозреваемого: им оказался 31-летний житель Всеволожского района Ленобласти.

Оказалось, что, покидая борт, владелец барсетки забыл её на своем сиденье, чем не преминул воспользоваться предприимчивый житель Ленобласти. Наживой вора стали личные документы потерпевшего, ключи от квартиры и машины и монета — 1 троицкая унция весом около 31 грамма, стоимость которой оценивается в более чем 134 тысяч рублей. В общей сложности, ущерб оценен в 165 тысяч. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.