Полиция задержала подозреваемых в краже 122 млн рублей с банковских счетов россиян

Двое мужчин совершали махинации при помощи поддельных паспортов.

В Москве задержали двух мужчин, которые подозреваются в хищении 122 миллионов рублей со счетов россиян. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, граждане с поддельными паспортами ходили в отделения сотовой связи и меняли сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Благодаря этому они имели доступ к их личным кабинетам в мобильном банке.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства инцидентов. Известно, что среди жертв мошенников были жители Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов.