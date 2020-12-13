Полиция задержала подозреваемых в краже 122 млн рублей с банковских счетов россиян

Двое мужчин совершали махинации при помощи поддельных паспортов.
В Москве задержали двух мужчин, которые подозреваются в хищении 122 миллионов рублей со счетов россиян. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, граждане с поддельными паспортами ходили в отделения сотовой связи и меняли сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Благодаря этому они имели доступ к их личным кабинетам в мобильном банке.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства инцидентов. Известно, что среди жертв мошенников были жители Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов.