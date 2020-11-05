В Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов

Мужчину передали полицейским, он никуда не полетел. Фото: Baltphoto

Мужчину передали полицейским, он никуда не полетел. Фото: Baltphoto

Мужчина находился в федеральном розыске с июня текущего года.

В Пулково удалось задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Пассажир намеревался улететь на родину, но сотрудники транспортной полиции при обработке его данных выяснили, что он скрывается от правоохранительных органов Невского района с июня 2020 года. Гражданин ближнего зарубежья обвиняется в приобретении поддельного документы.

Мужчину удалось задержать. Его уже пережали инициатору розыска для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии задержан житель Петербурга, находящийся в федеральном розыске. Транспортная полиция задержала преступника на железнодорожном вокзале при проверке пассажиропотока.