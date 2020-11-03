В Карелии задержан житель Петербурга, находящийся в федеральном розыске

Транспортная полиция задержала преступника на железнодорожном вокзале при проверке пассажиропотока.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Ленинградской области, правоохранительными органами было установлено, что пассажир – 24 летний уроженец Республики Дагестан находится в розыске с сентября текущего года за грабеж.

По версии следствия, мужчина открыто похитил продукты питания, после чего скрылся от суда.

Кроме этого, отмечается, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время мужчина задержан и помещен в изолятор для дальнейшей его передачи инициаторам розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербургский бизнесмен украл у москвички три железнодорожных вагона на сумму почти 3 млн рублей. Мужчина перестал платить за аренду вагонов, которые принадлежат жительнице столице.