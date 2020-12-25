В Петербурге начали выдавать разрешения на зимние «уличные кафе» до 10 января

Власти, в свою очередь, сейчас больше обеспокоены эпидемиологической ситуацией, нежели трудностями рестораторов. Фото: pixabay

Власти, в свою очередь, сейчас больше обеспокоены эпидемиологической ситуацией, нежели трудностями рестораторов. Фото: pixabay

Власти Северной столицы разрешили владельцам общепита организовывать «уличные кафе» в связи с коронавирусными ограничениями. Подобные места отдыха будут существовать с 25 декабря до 10 января.

Как сообщает комитет имущественных отношений, в ведомстве уже приступили к выдаче разрешений на установку кафе. Отмечается, что порядок аналогичен тому, который был разработан летом 2020 года для выносных столиков. Выдаваться документ будет бесплатно.

Напомним, что заявка подаётся через Личный кабинет арендатора на главной странице сайта КИО. К заявке в обязательном порядке необходимо приложить схему границ предполагаемого к использованию земельного участка. Площадь «уличного кафе» не должна быть больше площади основного кафе.

«Таким образом, выносные столики будут размещаться в качестве элементов благоустройства – уличной мебели. При этом разработка проекта благоустройства не потребуется», – говорится в сообщении КИО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ресторатор Александр Затуливетров высказался о разрешении зимних кафе в Петербурге.