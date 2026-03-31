Суд рассмотрит по существу иск Долиной на 176 млн рублей через месяц  

Балашихинский суд Московской области назначил на 30 апреля рассмотрение по существу иска Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда. Певица требует взыскать 176,1 миллиона рублей с курьера мошенников, сообщает ТАСС.

Напомним, что в 2024 году певица стала жертвой телефонных мошенников. Несколько месяцев они убеждали Долину перевести накопления на безопасный счет. В итоге артистка перевела деньги на подконтрольные злоумышленникам счета и продала квартиру.

Ранее на фестивале «Триумф Джаза» в Санкт-Петербурге около 70 зрителей покинули зал во время выступления Долиной. Директор певицы назвал сообщения о массовом уходе зрителей фейком.