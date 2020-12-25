Ввод скоростных знаков в 40 км/ч на Невском проспекте отложен на неопределенное время

Скоростной режим в 40 км/ч на Невском проспекте появится не скоро. Придуманное еще весной нововведение для уменьшения количества аварий в Центральном районе затянулось для реализации.

Об этом сообщил телеканалу «Санкт-Петербург» глава администрации района Максим Мейксин. По словам чиновника, данное ограничение в скорости должно было появиться еще в сентябре-октябре. Но на вступление закона в силу повлиял новый фактор, – введение системы видеофиксации.

Таким образом, власти планируют ввести скоростной режим совместно с камерами наблюдения. Кроме этого, коррективы в работу внесла пандемия коронавируса. В итоге, реализация проекта затянулась.

На данный момент точная дата ввода соответствующих знаков неизвестна. Проект находится на рассмотрении у профильных комитетов и полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что смертельный Невский едва не забрал жизнь новой жертвы – иномарка вылетела на тротуар у Гостиного двора.