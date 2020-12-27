Gazeta.SPb выяснила, что делают с изъятыми при закрытии нелегальных базаров ёлками

В Петербурге на этой неделе «накрыли» 16 незаконных елочных базаров. Точки закрыли, а деревья изъяли — Gazeta.SPb выяснила, какая их может ждать судьба.

Ели, которые изымают при закрытии нелегальных ёлочных базаров, сначала попадают на склад временного хранения, а затем подрядная организация их утилизирует. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb рассказали в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга.

«Утилизация идет в соответствии с природоохранным законодательством», — пояснили в ведомстве, однако не уточнили, что именно подразумевается под утилизацией.

Тогда журналист обратился в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Выяснилось, что этот вопрос к ведению ведомства не относится.

«Это может означать все что угодно, — рассказала Gazeta.SPb координатор проектов экологического движения «РазДельный сбор» Екатерина Шалунова. — Это слово используется в любом контексте. Возможно, их [ели] сложат в контейнер для крупногабаритных отходов и вывезут на свалку. Это наиболее вероятный сценарий. Потому что организация переработки стоит отдельных усилий: найти партнера, который нуждается в материале, хвою щипает и т.д., найти дробилку. Это, как правило, две разные организации. В общем и целом в городе не было прецедента, когда бы уполномоченные органы делали это самостоятельно».

Напомним, что разные экологические организации после новогодних праздников запускают акции по сдаче елей в переработку. Использованные деревья в виде щепы могут пойти на компост или пригодиться в подготовке почвы к высаживанию новых растений и даже для декорирования или благоустройства.

Но в случае с конфискованными елями все намного сложнее. Легальным продавцам их не передашь — это уже попахивает коррупцией. «А на каком основании вы будете выбирать тех, кому принесете пользу?» — добавляет Шалунова. Подарить их горожанам тоже, считает эксперт, не получится: «Нет легального механизма раздачи. А значит тем, кто их конфискует, не остается ничего другого, кроме как выкинуть ели на свалку».

Работающие с 20 по 31 декабря елочные базары должны быть включены в схему размещения торговых объектов, напоминают в ККИ. В противном случае точки закрываются, а продаваемые деревья — изымаются, как это произошло на улицах Щербакова, Замшина, Орджоникидзе, Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской, Будапештской и на проспектах Космонавтов и Большевиков.