Снег в Петербурге убирают 7,5 тыс. дворников

На борьбу со снегопадом в Петербурге вышли 7,5 тыс. дворников. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

На борьбу со снегопадом в Петербурге вышли 7,5 тыс. дворников. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во всех районах Петербурга до конца дня, а также грядущей ночью прогнозируется облачная погода и мокрый снег. В связи с этим количество дворников на улицах города увеличили.

Как сообщили в пресс-службе Жилищного комитета, высота слоя свежевыпавшего снега на городских улицах составит до 9 сантиметров. Температура воздуха упадет до -2 градусов.

Районным администрациям поручили заблаговременно отправить сотрудников на обработку внутриквартальных территорий противогололедными материалами. В первую очередь дорожники будут убирать подходы к многоквартирным домам, социально-значимым объектам, мусорным площадкам.

В настоящее время в городе работает 7527 дворников, 436 уборочных машин, 157 средств малой механизации.

За эти сутки дорожники израсходовали уже более 260 тонн противогололедных материалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снегопад и аварии поставили дороги Петербурга в 9-балльные пробки.