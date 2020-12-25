Снегопад и аварии поставили дороги Петербурга в 9-балльные пробки

Вечером в пятницу, 25 декабря, загруженность дорог в Северной столице достигла 9 баллов. Причиной тому стали выпавший снег и многочисленные ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки в 9 баллов собрались в Петербурге уже к половине шестого вечера, что на несколько баллов больше, чем обычно. Особенно красным цветом пестрит центр города. Самые серьезные пробки собрались на Пироговской набережной, у площади Ленина, на Невском проспекте, Садовой улице, у метро «Площадь Александра Невского, набережной Обводного канала.

Заснеженные и мокрые дороги привели к большому количеству ДТП по всему городу. К примеру, час назад на дороге из Мурино в Лаврики лоб в лоб столкнулись такси и Газель. Остальным участникам движения приходится объезжать аварию через двор.

На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «встретились» «Форд Фокус» и «Шкода Октавия». Очевидцы пишут, что на месте работают спасатели и скорая помощь.

В Заневке на двухполосной дороге столкнулись легковушка и фура с прицепом. Водители в одну сторону объезжали по обочине, а в другую — через двор.

А на перекрестке проспекта Большевиков собралась серьезная пробка из-за сломанного светофора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть машин попали в ДТП на КАД рядом с развязкой на Янино.