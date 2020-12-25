Шесть машин попали в ДТП на КАД рядом с развязкой на Янино

Шесть машин попали в ДТП на КАД рядом с развязкой на Янино
Место ДТП на внешнем кольце КАД. Фото: vk.com/spb_today

На внешнем кольце КАД произошла массовая авария с шестью автомобилями, включая фуру. Есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло на внешнем кольце КАД, сразу после развязки на Янино. По сообщениям очевидцев, попавшие ДТП машины заняли правый ряд и частично обочину. Была информация, что из-за аварии собралась пробка на 3,5 км.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария, к сожалению, не обошлась без пострадавших. Медицинская помощь потребовалась двум людям, в том числе одному ребенку. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД в районе Мурино насмерть сбили пешехода.

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