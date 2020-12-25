На КАД в районе Мурино насмерть сбили пешехода

Во Всеволожском районе Ленобласти на КАД пешеход попал под колеса автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло 24 декабря на 31 км внешнего кольца КАД в районе Мурино. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля KIA Sorento, ехал от улицы Руставели к проспекту Культуры, сбил переходящего через КАД 19-летнего молодого человека, который, несмотря на ограждения, решил пересечь опасную автотрассу.

От удара он перелетел через силовое ограждение на внутреннее кольцо КАД, где на него наехал автомобиль Great Wall Hover. Молодой человек погиб на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.