В Петербурге завершили украшение города новогодними гирляндами

В Петербурге завершили украшение города новогодними гирляндами
Петербург готов к Новому году. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице завершили подключение новогодних гирлянд и праздничных конструкций на магистралях, площадях, набережных, а также в парках и скверах города.

Всего в этом году к электросетям подключили несколько тысяч различных украшений общей мощностью около 2 МВт. Работа велась по более, чем 180 адресам.

Как сообщила пресс-служба СПб ГУП «Ленсвет», петербуржцев радуют 62 новогодние ели и 1 400 праздничных конструкций.

Кроме того, яркие светодиодные гирлянды не только украшают город, но и экономят энергопотребление.

Напомним, в Петербурге последний день уходящего года объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru показала, как выглядит украшенный к Новому году и Рождеству Петербург.

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