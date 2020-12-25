Ретро-ель, сверкающий Невский и сказочная ярмарка: новогодний Петербург в объективе Gazeta.SPb

Петербург окунулся в новогоднюю атмосферу. Кажется, город на Неве преобразился как никогда. Это и понятно: 2020-й для многих оказался непростым, в том числе из-за пандемии коронавируса. Gazeta.SPb рассказывает об украшениях и инсталляциях, которые радуют петербуржцев и заставляют хоть ненадолго забыть о насущных проблемах.

Как всегда, сверкает праздничными огоньками главная городская магистраль — Невский проспект и примыкающие к нему улицы. «Золотом» подсвечено здание бывшей Городской думы, а путь по Большой и Малой Конюшенным лежит по аллеям из ярких гирлянд.

На участке от Малой Конюшенной улицы до Литейного проспекта расположились с десяток стеклянных тумб. В каждой — скульптура. Вся эта экспозиция называется «Сквозь проспект» — этакая импровизированная праздничная галерея под открытым небом. В ней представлены новые работы городских мастеров. Полюбоваться ими можно до 14 января.

Если пройдете к Малой Садовой улице и завернете на Манежную площадь, окажетесь в сказке, главные герои которой Щелкунчик и мышиный король. В такой тематике оформлена главная городская рождественская ярмарка. И хотя в этом году она без ледового катка и карусели, радости дарит не меньше. Ведь в маленьких деревянных домиках можно приобрести вкусные угощения и милые сердцу безделушки.

«Приоделся» даже знаменитый Елисеевский магазин, витрина которого и без того круглый год поражает прохожих своей красотой. По бокам стоят светящиеся скульптуры. А за стеклом, кстати, все те же герои волшебного «Щелкунчика», которых еще в 2012 году «поселил» сюда художник Михаил Шемякин.

Что называется «в тему» украшена и Площадь Искусств. На деревьях «выросли» ноты и скрипичные ключи, а также палитры и театральные маски.

Возле Казанского собора установлен традиционный рождественский вертеп. В этом году он появился на своем привычном месте даже раньше срока. В большом прозрачном шаре представлена сцена рождения Иисуса Христа.

Преобразились Ростральные колонны. А Дворцовый мост украсило «северное сияние» — такой эффект создает светодинамическая композиция, установленная на 12-метровой высоте.

Но ярче всего, наверное, на Дворцовой площади и рядом с главной городской елью. Новогоднее дерево, напомним, в этом году украсили в ретро-стиле: игрушками, флажками, серпантином и гирляндами, которые издалека выглядят как рой светлячков.

В общественном пространстве «Никольские ряды» работает огромная горка — 12 м в высоту и 70 м в длину. Она выполнена в винтажном «олимпийском» стиле. Ее скат сделан из специального покрытия, поэтому кататься можно в любую погоду. Ватрушку с собой нести не надо, здесь выдают свои.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие интересные предновогодние мероприятия можно посетить в Петербурге.