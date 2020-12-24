Концерты, светский раут и ужин в ретротрамвае: куда сходить в Петербурге, пока не все закрыто

В Петербурге начинают вступать в силу новые ограничения. Уже с пятницы, 25 декабря, заведения общественного питания начнут работать до 19:00. Кроме того, перед закрытием театров и выставок, которое запланировано на 30 декабря, у горожан остался последний шанс насладиться концертами, постановками и шоу. Gazeta.SPb рассказывает, куда еще можно сходить.

В пятницу, 25 декабря, вместе ресторана отправиться можно в Петрикирхе, где дадут органный концерт «Рождественские шедевры». Звучание органа дополнит сопрано.

Там же 27 декабря пройдут новогодний симфонический концерт «Штраус-гала».

Завтра еще один рождественский концерт запланирован в концертном зале Яани Кирик, где исполнят «Музыку при свечах» — органный концерт. Вместе с ним гости услышат рояль, флейту и скрипку. Зал будет украшен сотнями свечей.

В воскресенье, 27 декабря, Яани Кирик представит новогоднюю сюиту «Щелкунчик». Зрителям напомнили, что попасть на концерт дети младше 16 лет не смогут.

26 декабря «Елку для взрослых» устраивают в КСК «Тинькофф Арена». Гостям обещают новогоднюю концертную программу с Татьяной Булановой, Сергей Рогожиным и Светланой Лазаревой.

На этой площадке позже, 29 января, устроят новогоднее шоу «Цирк на воде». Зрителей обещают перенести в сказку о приключениях Буратино.

В субботу, 26 декабря, новогодний спектакль «В поисках волшебного посоха» приготовил для зрителей ОКЦ «На Пушкинской».

В воскресенье в концертном зале Российской национальной библиотеки пройдет концерт «Новогодние шедевры».

На концерт «Новый год на круизном лайнере» петербуржцев 29 декабря приглашает «Мюзик-Холл». Программа была подготовлена симфоническим оркестром театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело. В праздничный вечер прозвучат произведения Штрауса, Моцарта, Грига, Чайковского и других композиторов.

Праздничные новогодние концерты также запланировали государственная академическая капелла (28 декабря), Social club (26 декабря), филармония им. Д.Д, Шостаковича (27 декабря).

Николаевский дворец на площади Труда подготовил для горожан целый светский раут – торжественный ужин в стиле XIX века. Гости смогут нарядиться в костюмы и совершить путешествие во времени. Кроме застолья горожанам обещают театрализованное представление.

Музей городского электрического транспорта также приглашает горожан на ужин, но необычный, — в ретротрамвае. Поглощение закусок и напитков скрасят видами новогоднего Петербурга.