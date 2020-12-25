Стали известны районы, де чаще всего вызывают врача через службу «112»

В Петербурге через телефонную службу «122» поступило 5 130 вызовов врача на дом.
Об этом стало известно в пятницу, 25 декабря. Как сообщили в информационной справке координационного совета по противодействию распространения COVID-19, больше всего звонков поступило от жителей Выборгского, Красносельского и Приморского районов.
Отмечается, что с 20 декабря горожане могут вызвать врача по единому телефонному номеру 122 .
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число суточных госпитализаций с COVID превысило 1000 в сутки.