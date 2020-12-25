Стали известны районы, де чаще всего вызывают врача через службу «112»

С 20 декабря петербуржцы могут вызвать врача по единому телефонному номеру 122. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

С 20 декабря петербуржцы могут вызвать врача по единому телефонному номеру 122. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге через телефонную службу «122» поступило 5 130 вызовов врача на дом.

Об этом стало известно в пятницу, 25 декабря. Как сообщили в информационной справке координационного совета по противодействию распространения COVID-19, больше всего звонков поступило от жителей Выборгского, Красносельского и Приморского районов.

Отмечается, что с 20 декабря горожане могут вызвать врача по единому телефонному номеру 122 .

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число суточных госпитализаций с COVID превысило 1000 в сутки.