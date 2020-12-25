В Петербурге число суточных госпитализаций с COVID превысило 1000 в сутки

В Северной столице снова возросло число суточных госпитализаций пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию.

Об этом стало известно в пятницу, 25 декабря. Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию Covid-19, за последние сутки в медучреждения города было доставлено 1 028 взрослых, что на 5% больше, чем неделей ранее и на 125 больше, чем накануне.

Между тем, в совете считают, что в целом данные говорят о тенденции к стабилизации эпидемии. Это в свою очередь говорит об эффективности принимаемых Смольным мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 70 тыс. петербуржцев лечатся от коронавируса дома. При этом 29 тыс. из них нуждаются в лекарственной терапии. Остальные не нуждаются в препаратах, поскольку болеют ковидом в легкой форме или бессимптомно.