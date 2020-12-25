Около 70 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса дома

Около 70 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса дома
Петербургу было выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для петербуржцев. Фото: pixabay

В Петербурге на амбулаторном лечении находятся около 70 тысяч пациентов, которые болеют коронавирусом в легкой форме.

Об этом губернатор Александр Беглов заявил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. На 25 декабря на домашнем лечении находятся 70 тысяч больных, при этом 29 тысяч из них нуждаются в лекарственной терапии. Остальные не нуждаются в препаратах, поскольку болеют ковидом в легкой форме или бессимптомно.

Петербургу было выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для петербуржцев. Закупленных на эти средства лекарств должно хватить до конца месяца. До конца года правительство направит городу еще 112,3 млн рублей. Кроме того, Смольный дополнительно выделил из резервного фонда более 321 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил, что лекарств в стационарах Петербурга хватает.

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