Беглов заявил, что лекарств в стационарах Петербурга хватает

Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил премьера Михаила Мишустина, что стационары города полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
Беглов заявил на встрече с главой правительства, что в Петербурге создали необходимые запасы лекарств, которые ежедневно пополняются. На 25 декабря запас составлял 10 и более дней.
Губернатор подчеркнул, что аптекам указали на необходимость обеспечить в полном объеме наличие лекарств, необходимых при COVID-19, гриппе и острых респираторных заболеваниях.
По словам градоначальника, в Петербурге успешно наладили производство масок. Если в начале пандемии в городе выпускали 200 тысяч масок, то сегодня — 2 миллиона.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге участковым врачам не хватает 30 автомобилей.