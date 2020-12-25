В Санкт-Петербурге участковым врачам не хватает 30 автомобилей

В Санкт-Петербурге участковым врачам не хватает 30 автомобилей
Наблюдается нехватка машин для участковых врачей. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка автомобилей для медицинских работников, чтобы добираться до больных.

Согласно ответу вице-губернатора Олега Эргашева на запрос депутатов Заксобрания Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко, в настоящее время участковых врачей на квартирное посещение доставляют 238 автомобилей. Дефицит составляет 30 машин.

Как заявляют депутаты, город должен выделить дополнительные средства, чтобы восполнить нехватку рабочих машин. Средства можно выделить из резервного фонда или за счет перераспределения средств. Кроме того, проблему можно решить с помощью автопарков предприятий и организаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борьбу с коронавирусом в Петербурге ушло 53 млрд рублей. Из этой суммы 23 млрд рублей было направлено из федерального бюджета.

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