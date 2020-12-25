На борьбу с коронавирусом в Петербурге ушло 53 млрд рублей

В Санкт-Петербурге власти потратили 53 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Из этой суммы 23 млрд рублей было направлено из федерального бюджета.
Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Председатель правительства сказал Беглову, что петербургские власти могут обращаться в кабмин «круглосуточно», если будет такая необходимость. Градоначальник отметил, что Смольный так и поступает.
Также глава Петербурга отметил высокую скорость выделения средств Минфином. По словам Мишустина, ведомство мгновенное перечисляет средства по поручению президента.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылось производство вакцины «Спутник V».