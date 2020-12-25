В Петербурге открылось производство вакцины «Спутник V»

В Петербурге открылось производство вакцины «Спутник V»
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

В Северной столице стартовал выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V». На церемонии открытия присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин, а также губернатор города Александр Беглов.

Открытие состоялось в пятницу, 25 декабря, как сообщают в Смольном на заводе «БИОКАД. Там будут производить препарат от инфекции «Гам-КОВИД-Вак».

«Наша задача сейчас ­– масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить все регионы нашей страны», – сказал Михаил Мишустин на церемонии открытия.

Напомним, что соглашение на производство вакцины в Петербурге было подписано 21 сентября между заводом «БИОКАД» и научным центром имени Гамалеи, который является создателем вакцины «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург снова вернулся на первое место по суточной смертности от коронавируса.

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