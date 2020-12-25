«Для эстетики»: Харламов рассказал про геморрой и обрезание

Резидент Comedy Club Гарик Харламов откровенно рассказал о своих заболеваниях и интимных операциях.
Комик признался, что ему в 14 лет сделали обрезание. И добавил, что на операции настоял отец.
«Это для эстетики «, — заявил артист.
Харламов отметил на Youtube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю», что еще одну интимную операцию он перенес уже будучи взрослым человеком. По словам артиста, из-за малоподвижного образа жизни он заполучил себе геморрой.
Гарик добавил, что сначала не признавал эту болезнь, но потом стало гораздо хуже и он был вынужден обратиться к специалистам. После операция проблема ушла.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Воля рассказал о страданиях Харламова после развода с Асмус.
Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе совсем недавно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.