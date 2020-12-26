Петербург досрочно выполнил годовую норму осадков в декабре

Петербург досрочно выполнил годовую норму осадков в декабре
Петербург побил норму по осадкам. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Результат был поставлен в Северной столице еще 21 декабря. В городе зафиксировали 639 миллиметров осадков в копилке небесной влаги.

Данные об этом предоставил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в пятницу, 25 декабря. По словам специалиста, на текущий момент в Петербурге выпало уже 648 миллиметров дождя и снега. Это 102% от нормы. Для города на Неве это обычный показатель.

«Годовая норма осадков составляет 637 мм. Эти значения далеки от рекордов, например, 1 853 году было всего 308 мм влаги, а не так давно, в 2016 году было существенно больше – 865 мм осадков», – написал Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Отмечается, что до конца года в Северной столице синоптики прогнозируют выпадение еще около 5-8 миллиметров осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 26 декабря задержали пять рейсов.

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