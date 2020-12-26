Бойцов ММА Исмаилова и Минеева задержали в Москве после массовой драки на ночном турнире

Бойцов ММА Исмаилова и Минеева задержали в Москве после массовой драки на ночном турнире
Магомед Исмаилов. Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/

Сотрудники полиции задержали бойцов ММА Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова после массовой драки на турнире в Москве.

Как сообщает РБК, инцидент случился ночью, 26 декабря на Fight Nights Global Winter Cup. Боец ММА Владимир Минеев присутствовал на мероприятии в качестве зрителя. В какой-то момент он решил зайти в октагон, чтобы оскорбить своего бывшего противника Магомеда Исмаилова. Спортсмен назвал второго трусом. На что Исмаилов отреагировал бурно, – тоже вошел в клетку, после чего и началась драка.

В итоге, личная перепалка переросла в массовую драку с участием болельщиков. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам полиции.

На данный момент оба спортсмена задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о драке других спортсменов, – Яндиева и Харитонова. В последствии, боец Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев извинился перед спортсменом ММА Сергеем Харитоновым за перепалку в «Лужниках».

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