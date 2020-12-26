В Посольстве РФ назвали США инициаторами «визовой войны»

В России считают, что США навязали практику персональных визовых разменов. «Ответственность за визовый тупик полностью лежит на американской стороне», заявили в посольстве России в США на официальной странице в Facebook.

Посольство России обвиняет США в том, что сотрудники российских заграничных учреждений получают визы только в увязке с выдачей таких документов американцам.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что Москва не раз призывала Вашингтон к сотрудничеству по данному вопросу, но в США отказывают.

«Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне», – добавили дипломаты РФ в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Россия не будет выплачивать $57 млрд ЮКОСу по решению КС.

Бывшие инвесторы ЮКОСа не получат денег от России. Конституционный суд (КС) разрешил не выплачивать 57 млрд долларов по решению Апелляционного суда Гааги.