Россия не будет выплачивать $57 млрд ЮКОСу по решению КС

Фактически КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа. Фото: pixabay

Фактически КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа. Фото: pixabay

Бывшие инвесторы ЮКОСа не получат денег от России. Конституционный суд (КС) разрешил не выплачивать 57 млрд долларов по решению Апелляционного суда Гааги.

Данные об этом следуют из разъяснения КС к постановлению 2012 года № 8-П по проверке федерального закона «О международных договорах». Материалы были опубликованы в пятницу, 25 декабря, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Таким образом, КС дополнил свое старое решение новой позицией. Теперь международный арбитраж не может рассматривать споры по нератифицированным договорам.

Напомним, что Конституционный суд разрешил властям применять нератифицированные соглашения». Однако временно. В итоге, документ к Энергетической хартии (ДЭХ) применялся с 1994 года, но так и не получил ратифицирования. Из-за этого международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России по искам ЮКОСа 50 млрд долларов. В последствии сумма выросла еще на 7 млрд.

При этом КС заявил в своем решении о том, что споры по международным договорам «о поощрении и взаимной защите инвестиций» должны рассматриваться в России. Получается, что решение в Гааге признано неконституционным спустя 26 лет.

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