Сборная России по хоккею обыграла США в первом матче МЧМ со счетом 5:3

Сборная России по хоккею обыграла США в первом матче МЧМ со счетом 5:3
Игра завершилась со счетом 5:3. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

Сборная России по хоккею стартовала с победы на молодежном чемпионате мира. Команда обыграла американцев со счетом 5:3.

В игре отличились за Россию Василий Пономарев дважды, Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. За команду из Америки – Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

Данный поединок стал первым в группе В молодежного первенства. Россия на данный момент находится на первом месте, а США – на последнем пятом месте.

Следующий матч сборная России проведет против сборной Чехии 28 декабря в 05:30 по московскому времени. Что касается США, то они сыграют днем ранее с австрийцами в это же время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бойцов ММА Исмаилова и Минеева задержали в Москве после массовой драки на ночном турнире. Причиной потасовки стал словесный конфликт, который устроил один из спортсменов.

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