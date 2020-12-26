Эксперты рассказали об опасности картофеля

Картофель лучше есть вареным или приготовленным на пару. Фото: unsplash

Картофель лучше есть вареным или приготовленным на пару. Фото: unsplash

Американские исследователи считают, что употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления.

Как сообщает Express, при правильном употреблении картофель обогатит организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. По словам врача, необходимый для здоровья объем потребления корнеплода составляет 200-300 граммов два раза в неделю. Если им злоупотреблять, то это может обернуться гипертонией.

Ученые пришли к выводу, что употребление четырех и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11%. По предварительной информации, проблема заключается в высокой гликемической нагрузке продукта.

Справиться с гипертонией помогают вареная свекла или свекольный сок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что употребление картофеля хоть и полезно, но к нему стоит относиться с осторожностью, особенно людям, которые страдают от диабета, ожирения и гастрита с пониженной кислотностью. Картофель должен составлять не более 10% от их суточного рациона.