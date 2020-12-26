Ночью в Петербурге похолодает до -10 градусов

В ночь на 27 декабря в Петербурге похолодает -10 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью сохранится облачность, днем возможны прояснения.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 декабря выпадет снег. В некоторых регионах возможна изморозь. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. В Ленобласти столбики термометров могут опуститься до -15 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.