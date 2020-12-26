Ночью в Петербурге похолодает до -10 градусов

Ночью в Петербурге похолодает до -10 градусов
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь на 27 декабря в Петербурге похолодает -10 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью сохранится облачность, днем возможны прояснения.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 декабря выпадет снег. В некоторых регионах возможна изморозь. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. В Ленобласти столбики термометров могут опуститься до -15 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мороз погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США трехлетний ребенок получил инсульт из-за коронавируса
КАМАЗ протаранил припаркованные машины на улице Ворошилова
В Башкирии в машине обнаружили тела мужчины и двух детей
В Германии первую прививку от коронавируса получила 101-летняя женщина из ...
Ночью в Петербурге похолодает до -10 градусов
WhatsApp с нового года перестанет работать на некоторых смартфонах
В ДТП с фурой на КАД погиб человек
«Нормальный мужик»: Овечкин рассказал, что думает о Трампе