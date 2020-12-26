В Башкирии в машине обнаружили тела мужчины и двух детей

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

Тела отца и двоих детей нашли с признаками отравления угарным газом в машине в Башкирии. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что 37-летний житель Уфы поругался с женой и уехал на своем автомобилей с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении.

По факту безвестного исчезновения малолетних было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство двоих малолетних».

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи-криминалисты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли изрезанное тело молодого парня. На его теле были зафиксированы множественные колото-резаные ранения шеи, груди, конечностей. Сам труп был перевязан и завернут в покрывало.