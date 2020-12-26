В Новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец»

В Новой Зеландии завершились съемки телесериала «Властелин колец» по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина, сообщает The Independent.

Съемочный процесс стартовал в начале 2020 года, однако спустя месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса.

После того, как в стране сняли большую часть ограничений для кинематографистов, съемки полноценно возобновились. В конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона опубликовал на своей странице в Instagram снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца.

«Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года <…> Мне уже не терпится вернуться», — прокомментировал он снимок голых ног.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сюжет сериала пока держится в тайне. Известно лишь то, что действие будет происходить в период Второй эпохи, за три тысячи лет до событий «Братства кольца». Премьера «Властелина колец» состоится в 2021 году на платформе Amazon Prime Video.