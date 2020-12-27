Воскресные пробки утром в Петербурге оценили в один балл

Воскресные пробки утром в Петербурге оценили в один балл
Дороги находятся в пустом состоянии. Фото: Скриншот "Яндекс.Пробки"

Северная столица отдыхает после рабочей недели. На дорогах города большое скопление снега и минимальная загруженность. Пробки оцениваются в один балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в воскресенье, 27 декабря, в Петербурге большое количество «зеленых» зон на дорогах. В 8:00 водителей практически нет, – жители города отдыхают перед рабочей неделей. Отметим, что ситуация незначительно может измениться к 11:00.

На данный момент красным цветом выделены только места запланированных ремонтных работ. Водителей предупреждают объезжать данные участки.

Напомним, что последний раз плотность на дорогах выше нормы была в пятницу, 25 декабря. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 9 баллов. Это было вызвано погодными условиями. Петербург накрыл сильный снегопад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 27 декабря нет отмененных и задержанных рейсов.

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