В Красносельском районе полностью восстановили подачу электроэнергии

В Красносельском районе полностью восстановили подачу электроэнергии
В районе отключили электричество. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Красносельском районе Петербурга восстановили подачу элетроэнергии. Специалисты задействовали 29 дизель-генераторных установок для запитывания потребителей.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, специалисты полностью восстановили подачу электроэнергии к 2:43.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго», в устранении последствий технологического нарушения были задействованы 39 оперативных бригад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воскресным вечером жители Красносельского района пожаловались на «полный блэкаут». Горожане остались полностью без света.

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