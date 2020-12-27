«Полный блэкаут»: Красносельский район остался без света

В Красносельском районе Петербурга произошло отключение электроэнергии. Местные жители остались без света.
Об этом стало известно воскресным вечером, 27 декабря. Кадрами улиц, погруженных во тьму, поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Что-то произошло на 2-й Комсомольской, у «Дикси» напротив КВД куча машин экстренных служб», — написал автор записи.
Очевидцы также отметили, что заметили три пожарные машины, ехавшие по улице Пионерстроя в сторону проспекта Ветеранов.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отключение света также происходило в Выборгском районе Петербурга.