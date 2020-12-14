Жители Выборгского района остались без электричества в домах

Отключение света в Выборгском районе. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Отключение света в Выборгском районе. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Отключение света произошло вечером, 14 декабря на проспекте Художников. Электричество жителям района так и не вернули.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел вечером, примерно в 18:35. Сначала отключили свет в доме №41 по проспекту Художников. Затем электричество пропало и в соседних домах, примерно в 19:25.

На данный момент жители Выборгского района остаются без электричества. Причина произошедшего неизвестна. Информации об аварии не поступало.

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