Жители Выборгского района остались без электричества в домах

Отключение света произошло вечером, 14 декабря на проспекте Художников. Электричество жителям района так и не вернули.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел вечером, примерно в 18:35. Сначала отключили свет в доме №41 по проспекту Художников. Затем электричество пропало и в соседних домах, примерно в 19:25.
На данный момент жители Выборгского района остаются без электричества. Причина произошедшего неизвестна. Информации об аварии не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что крыша цена Балтийского завода загорелась на Васильевском острове.
Огонь появился на территории ОАО «Балтийский завод» по адресу Косая линия, дом №16. Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в здании горит крыша цеха, где производится сборка металлических корпусов.