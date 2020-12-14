Крыша Балтийского завода загорелась на Васильевском острове

В Петербурге случился масштабный пожар. На васильевском острове произошло возгорание крыши цеха Балтийского завода.

Информация о пожаре поступила в понедельник вечером, 14 декабря, в 18:00. Огонь появился на территории ОАО «Балтийский завод» по адресу Косая линия, дом №16. Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в здании горит крыша цеха, где производится сборка металлических корпусов.

Отметим, что огонь разместился в здании ангарного типа размерами 60 на 30 метров. На данный момент пожарные ликвидируют огонь по повышенному номеру сложности – №1-БИС.

Информации о пострадавших не поступало.

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