Клуб-бар «Русская березка» загорелся в городе Кириши Ленинградской области

В городе Кириши случился пожар в заведении общественного питания. Огонь обхватил клуб-бар «Русская березка».

Пожар произошел в понедельник днем, 14 декабря. О возгорании сообщили местные жители в сообществе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, проспект Победы из-за огня перекрыт.

По данным канала 78.ru, в помещении обрушилась кровля. Само здание составляет примерно 15 на 20 метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело после пожара на улице Подводника Кузьмина, где скончались три человека.

Кроме этого, из горящей квартиры на пятом этаже были спасены и отправлены в больницу двое мужчин. Он отравились угарным газом, а также получили термические ожоги.