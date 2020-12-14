СК возбудило дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника Кузьмина

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и двух мужчин во время пожара в квартирном доме на улице Подводника Кузьмина. Инцидент произошел рано утром, 13 декабря.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, в результате пожара в жилом доме №8 по улице Подводника Кузьмина были обнаружены тела женщины и двух мужчин. Кроме этого, из горящей квартиры на пятом этаже были спасены и отправлены в больницу двое мужчин. Он отравились угарным газом, а также получили термические ожоги.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия назначены различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что квартирный пожар на улице Подводника Кузьмина унес жизни троих детей.