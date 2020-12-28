Ученые назвали диету, которая способна продлить жизнь

Ученые назвали диету, которая способна продлить жизнь
Рекомендуется есть больше овощей. Фото: pixabay

Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. К такому выводу пришли американские ученые.

Они выяснили, что соблюдение такой диеты в течение одного года может привести к положительным изменениям микробиома кишечника, а также предотвратить потерю бактериального разнообразия.

Как сообщило издание Daily Express, кроме того, ученые зафиксировали увеличение числа бактерий, которые ассоциируются со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга.

Основными принципами такого типа питания исследователи назвали замену сливочного масла оливковым, увеличение потребления рыбы, обилие фруктов и овощей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвала полезные блюда для новогоднего стола.

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